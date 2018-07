Kylie Jenner regala una casa ai suoi cani con aria condizionata e riscaldamento

di Luisa Mosello

Kylie’s new doghouse 7/3/18 Un post condiviso da Kylie Jenner (@kyliesnapchat) in data: Lug 3, 2018 at 2:57 PDT

Altro che vita da cani. Quella diè tutto tranne che grama. Per loro ora arriva addirittura una casa con tutti i comfort, completamente dedicata ai quattrozampe vip con tanto di aria condizionata per l'estate e riscaldamento per l'inverno e aree riposo extralusso. Non si tratta di una cuccia accessoriata, ma di una vera e propria abitazione in miniatura, ma neanche poi tanto, visto che è alta quasi tre metri e ha l'aspetto di una vera villetta con staccionata all'ingresso, portoncino e finestre.La sorellina di Kim Kardashian (che nel frattempo ha fatto debuttare la figlioletta di cinque anni come modella) ha voluto fare le cose in grande per i suoi pelosetti, soprattutto per non farli sentire trascurati ora che lei passa molto tempo con. E quindi oltre alla camera da letto riservata all'interno della sua villa californiana, adessofin nei minimi dettagli, che sta per essere ultimata. E' stata la stessa Kylie a mostrarla ai suoi follower su Instagram con un video che la presenta dopo quasi quattro mesi di lavori. A breve l'inaugurazione con tanto di croccantini gourmet per tutti i cani del vicinato.