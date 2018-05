Spagna, sul web consultazione tra i Podemos per la villetta di Iglesias

Un vero e proprio referendum tra gli iscritti per rispondere a una semplice domanda: Pablo Iglesias può rimanere leader di Podemos, e la sua compagna Irene Montero come portavoce, anche se si è comprato una villetta borghese con giardino e piscina? La consultazione dei 490mila iscritti al partito antisistema spagnolo comincerà domani e durerà fino a domenica, come ha annunciato il segretario di Podemos, Pablo Echenique, augurandosi che Iglesias ottenga «ampio appoggio». I risultati verranno comunicati lunedì 28.

La coppia, in attesa di due gemelli, ha appena acceso un mutuo trentennale per comprare una villetta fuori Madrid per oltre 600mila euro. L'acquisto ha sollevato proteste e ironie sul web, dato il passato stile pauperista di Iglesias. Ed è stato ricordato un suo polemico tweet di qualche tempo fa in cui l'erede politico della protesta degli indignados si scagliava contro il ministro dell'economia Luis de Guindos per l'acquisto «di un attico di lusso» dal prezzo di 600mila euro.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:08



