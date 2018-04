Cristina Chiabotto, il nuovo fidanzato è il manager Marco Roscio

B&W #smile Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: Apr 17, 2018 at 6:21 PDT

MILANO – Dopo un lungo fidanzamentoha messo improvvisamente fine alla sua relazione con il collega attore. Adesso però l’ex Miss e conduttrice de “Le Iene” sembra aver ritrovato il sorriso dato che “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola domani, l’ha sorpresa in un ristorante assieme alla sua nuova fiamma.Cristina infatti è stata fotografata assieme al manager torinese e direttore generale di una cartiera Marco Roscio: i due hanno trascorso una romantica e divertente serata, dove non sono mancati baci appassionati…