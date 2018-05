Boldi, dopo la fine della storia si consola con l'ex del Grande Fratello

Io l’ho visto sereno e divertito! La sua ex? Ogni tanto ha fatto qualche battuta ma nulla di più. Era il Boldi che tutti conosciamo: risate, buon umore e piacione ma carino al punto giusto e senza esagerare. È stato un bel primo incontro». Così, sul numero di Spy in edicola domani, l'ex concorrente del “Grande fratello 5” Veronica Rega commenta le immagini che la ritraggono affettuosamente in compagnia di Massimo Boldi in un ristorante di Roma. Boldi è reduce dalla burrascosa fine della relazione con Loredana De Nardis, alla quale era stato legato per circa quindici anni.

L'attore aveva parlato di tradimento, la donna era stata sorpresa con un imprenditore toscano, ex amico di Boldi, ma lei aveva fatto sapere: «Falso, ci siamo lasciati da tre anni, dormivano in letti separati, io non ho tradito nessuno». E ora ecco Boldi di nuovo in pista, sempre con una bionda, Veronica. Del resto la figlia del comico, Manuela Boldi, proprio a Spy aveva detto: «Adesso aspettiamo chi sarà la sua prossima conquista, perché il nostro "Cipollino" non starà fermo. Spero solo che la mamma dal Cielo continui a vegliare su di lui e gli faccia trovare la persona giusta...».