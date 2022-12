Stasera in tv, giovedì 22 dicembre “In vacanza su Marte” su Canale 5: il Cinepanettone di Neri Parenti con De Sica e Boldi

Stasera in tv, giovedì 22 dicembre, su Canale 5 alle 21.40 andrà in onda “In vacanza su Marte” la commedia di Neri Parenti con Christian De Sica e Massimo Boldi. Un Cinepanettone che vede la coppia storica de Sica-Boldi impegnata in una “spaziale” avventura su Marte.

La trama - Una commedia ambientata nel 1930 e abitata da molti volti noti (da Milena Vukotic a Paola Minaccioni). Siamo nell’anno 2030, Fabio Sinceri (Christian De Sica) dopo aver fatto perdere le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, vuole sposare la ricca Bea, ma legalmente è ancora legato a Elena. Determinato a ereditare il patrimonio della futura suocera, Tina, trova un'idea geniale: sposarsi su Marte. Il figlio, il diciottenne Giulio, scopre il suo piano e lo segue che diventa però in un attimo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi).

Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare. I re della commedia, Christian De Sica e Massimo Boldi, assieme a un cast corale porteranno tutti su Marte per le feste, tra gag irresistibili e risate “spaziali”.

Il cast

Oltre ai due celebri attori, il cast si avvale di molti altri volti noti: Paola Minaccioni, Lucia Mascino, Herbert Ballerina, Milena Vukotic, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna. Dove vedere “In vacanza su Marte” in tv e in streaming (22 dicembre 2022) “In vacanza su Marte” va in onda su Canale 5 oggi, 22 dicembre, a partire dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.