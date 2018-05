Festa della Mamma, 6 lavoretti facili da regalare

Cosa regalare o far regalare dai propri bimbi per la festa della Mamma? Ecco qualche idea semplice per realizzare lavoretti facili dall'effetto straordinario.1) Imprimere su pasta di sale le manine del proprio bambino è il regalo più dolce per la mamma. Basta impastare acqua sale e farina per ottenere un ricordo per sempre.2) Buttare giù una lista dal titolo: le cose che amo della mia mamma2) Un biglietto personalizzato realizzato con i cartoncini colorati e tanta fantasia.3) Quanti grembiuli vecchi abbiamo in cucina? Prendete uno e personalizzatelo con la tempera.|4) Un biglietto personalizzato realizzato con i cartoncini colorati e tanta fantasia.5) Un bel cestino di fiori di carta! Create dei fiori con cartoncini diversi, forateli al centro e inseriteli nelle cannucce.6) Non avete né carta né cartoncino? Niente problema, prendete un piatto di carta o di plastica, ritagliattelo sui bordi per formare i petali, poi coloratelo a piacere.