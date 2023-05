Roma, il 14 maggio a Parco Marconi le MAMMAmpiadi: premio speciale per la mamma sprint e per il “lancio della ciabatta” più lungo

L'Associazione Culturale LiFra con il patrocinio dell’XI municipio organizza per la festa della mamma, domenica 14 maggio dalle 10 alle 12.30 presso il Parco Marconi le "MAMMAmpiadi 2023”. Fra le attività proposte, mini Olimpiadi, giochi individuali e di squadra, foto ricordo e a metà mattinata una deliziosa merenda e alla fine la consegna di medaglie e premi. «Siamo alla prima edizione come lo è stato per le PAPAmpiadi che abbiamo organizzato a marzo - dice Lisa dell’Associazione Lifra - stiamo pensando a un vero e proprio format, per cercarlo di proporlo ogni anno, per le papàmpiadi ha funzionato molto, abbiamo avuto 110 famiglie e circa 230 persone, anche perchè il parco non è grandissimo, anche se l’obiettivo è il Circo Massimo (dice sorridendo e ammiccando Lisa)». L’associazione dedica le attività alle famiglie, infatti è tutto family friendly, dal teatro, ai centri estivi a finire ai laboratori: «A Natale abbiamo organizzato un villaggio, a Carnevale invece una sfilata che ha attirato 4mila persone, il tutto poi anche per bambini 0-3 anni - continua Lisa - abbiamo la scuola di teatro cinema nella nostra sede principale della parrocchia dei Santi Aquila e Priscilla in via Pietro Blaserna dietro il teatro India nel cuore di Marconi, organizziamo anche quattro centri estivi e laboratori nelle scuole».

Per la festa della mamma ci saranno tanti giochi, la corsa di velocità classica, uno con tanti percorsi, il limbo, i bambini poi avranno 5 minuti per fare un ritratto alla propria mamma, verranno premiati i primi tre di ogni gara ma verranno assegnati dei premi speciali tra cui quella che andrà alla mamma che realizzerà “il lancio delle ciabatta” più lungo oppure il gioco di coppia mamma e figlio che insieme dovranno imitare un animale oppure lo stop end go, gioco fatto con con la musica e quando verrà stoppata chiederemo alla coppia di interpretare un animale o un oggetto, infine ci sarà una merenda nel chiosco del parco per mamme e bambini e poi le premiazioni per tutti». Unico interrogativo e neo della giornata il possibile rinvio per maltempo in caso di pioggia: «Se dovesse piovere - conclude Lisa - sposteremo la festa a sabato prossimo il 20 maggio, sempre di mattina, vi aspettiamo numerosi per divertirvi con noi, mamme e figli, aspettiamo anche i papà, nonni zii e amici o altri componenti della famiglia per fare il tifo». Viva la mamma!