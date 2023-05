«Un po' la Franzoni la capisco»: bufera per la scritta sulla tazza

«Un po’ la Franzoni la capisco». Scoppiano le polemiche sulla tazza postata su Instagram dai lanciatissimi Piattini Davanguardia. Il duo barese, portato alla ribalta nazionale circa un anno fa da Orietta Berti durante Che tempo che fa, è sulla bocca di tutti. Infatti per la festa della mamma, Annagina Totaro e consorte Andrea, hanno pensato di creare una tazza apposita: unico colore, il bianco e una scritta sottile su quattro righe: «Un po’ la Franzoni (grande e in stampatello) la capisco (di nuovo in piccolo)». Il costo? 25 euro. Ricordiamo che lo slogan sulla tazza fa riferimento al delitto di Cogne, quindi alla mamma che fracassa la testa del figliolo con un mestolo, ha scatenato diverse reazioni contrarie. Annamaria Franzoni è infatti stata condannata a 6 anni di carcere più 5 di domiciliari per aver ucciso il figlioletto di 3 anni.