5 idee regalo per far splendere la mamma

“Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po’ lunga, così elegantemente anni ’50, sempre così sincera”. Questa è la mamma vista dagli occhi di Edoardo Bennato, con una visione lievemente retrò. Le madri moderne invece sono ben altro, presenti, dolci ed autoritarie insieme, determinate e accoglienti. In primis, però, multitasking: della serie che se sono al telefono, contemporaneamente stirano, danno un’occhiata alle e-mail di lavoro, ascoltano la lezione ai figli ed assaggiano il sugo. Omaggiarle per la Festa della Mamma che ricorre il prossimo 14 maggio, con un regalo per tutto quello che fanno per la famiglia e per i figli non sembra mai troppo. La mamma è sempre la mamma, una figura da tutelare e coccolare, ma soprattutto da far risplendere con doni preziosi che ne sappiano esaltare la dolcezza e la luminosità dei tratti. Morellato, brand nato a Venezia nel 1930, propone la collezione Tesori, gioielli eleganti e dalle linee classiche che puntano su forme iconiche come gocce, ovali, cuori e fiori e sul connubio argento e zirconi dal taglio raffinato per celebrare una figura importante come quella della mamma. Il risultato sono parure ricercate, e gioielli che bilanciano il design leggero e contemporaneo con un tocco classico intramontabile, perfetto sia per le occasioni importanti, sia per essere indossato nella quotidianità, come simbolo di un amore eterno, quello di una mamma.



CUORI E FIORI PER LA MAMMA

Orecchini



Gli orecchini Morellato Tesori, due raffinati cuori in argento 925‰ con zirconi, per donare massima lucentezza alla pietra. Un classico daily-night da indossare con qualsiasi look. Costo 79 euro.



Collane



Un cuore centrale e una delicata collanina in argento 925‰, suggellano il legame d’amore con la mamma. Il ciondolo, con zirconi bianchi incastonati a giorno, è un classico prezioso ed elegante che dà luce al volto e al decolleté. Disponibile in due misure - varia sia la lunghezza della catenina che del ciondolo - costo tra gli 89 e i 99 euro, a seconda della versione scelta.



Bracciale



Della stessa linea fa parte anche il bracciale, delicato e allo stesso tempo potente come simbolo di un legame eterno e indissolubile. Riprende il motivo della collanina con al centro il cuore ed esprime tutta la sua eleganza nel connubio tra l’argento e la lucentezza degli zirconi. Costo 79 euro.



Anello



Un fiore con 5 petali e un pistillo in zirconi bianchi incastonati a giorno su una montatura liscia, piatta, in argento, fanno dell’anello Morellato della linea Tesori un pezzo iconico per celebrare occasioni speciali come la Festa della Mamma. Costo 79 euro.