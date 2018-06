Eva Longoria è diventata mamma: è nato il piccolo Santiago Enrique

Fiocco azzurro per Eva Longoria: la bella attrice americana, celebre per la serie tv "Desperate Housewives", ha dato ieri alla luce a Los Angeles il suo primo figlio. Il piccolo Santiago Enrique è nato dal matrimonio con l'impresario messicano José Baston al quale l'attrice è sposata da due anni.LEGGI ANCHE: Eva Longoria conquista una stella sulla Walk of Fame e si commuove: «Era il mio sogno» «Siamo molto soddisfatti», hanno detto i due alla rivista americana 'Hola! Usà che sul proprio sito posta una foto dell'attrice con Santiago Enrique in braccio.