Eva Longoria e Kate Upton entrano nel calcio: comprano (insieme a Ozil) un club messicano

Metti una sera a cena la star di Hollywood Eva Longoria, la super modella Kate Upton e Mesut Ozil. Se si siano realmente incontrati per disegnare il loro ultimo investimento nessuno lo sa, ma quel che è certo è che i tre sono soci in affari e il terreno è quello più caro al turco: il calcio. Il trequartista ora al Fenerbahce è entrato a far parte di un consorzio che sta per finalizzare l'acquisto del 50% del Necaxa, la squadra tre volte campione della Liga MX, la Serie A messicana.

Del consorzio fanno parte appunto anche l'attrice (che ha origini messicane) ed ex moglie del cestista francese Tony Parker, Eva Longoria, e Kate Upton, top model da 6 milioni di follower che nel 2014 era stata inserita da Forbes al quinto posto della classifica delle modelle più pagate al mondo, con guadagni da circa 7 milioni di dollari l'anno. Sarà che nel corso di questi anni hanno messo qualcosa da parte, ma sta di fatto che il nuovo investimento, seppur marginale, è sorprendente. Anche perché il club è da risollevare completamente, visto che è ultimissimo in classifica e quindi a rischio retrocessione.

La squadra ha sede ad Aguascalientes, 300 miglia a nord di Città del Messico. «Vogliamo chiarire che non siamo in vendita - ci ha tenuto a specificare la proprietà - Ma dopo un anno di duro lavoro e incontri, siamo molto vicini a concludere un investimento storico per il nostro club e il calcio messicano. Questo sarà un punto di svolta per noi». Del consorzio fanno parte anche il dirigente del DC United (squadra del campionato Mls) Sam Porter e l'investitore immobiliare statunitense Al Tylis.

