Belen Rodriguez posta la foto di Santiago con la birra, pioggia di critiche: «Non è educativo»

di Ida Di Grazia

Amore mio grande• pic by mami 😏 Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 28, 2018 at 10:29 PDT

Nel bene o nel male,sa perfettamente come fa parlare di sè. Dalle pose hot, ai bikini mozzafiato la showgirl sfrutta al massimo i suoi social, condividendo anche momenti di dolcezza con il figlio, avuto con. Questa volta però la foto del bimbo che stringe una bottiglia dinon è andata giù agli autenti."Che foto orribile, cosa non si fa per la popolarità, cattivi esempi , da rabbrividire sdegnata", scrivono, "Pur di far parlare di te, sei disposta ad usare anche un bambino..... Povero De Martino cosa deve sopportare!", e ancora "non è educativo, togliere questa foto". Ma ai commenti negativi si affiancano anche quelli più benevoli dei duoi fan che invvece non ci vedono nulla di male. Solo i più maliziosi hanno notato che la bottiglia che stringe il piccolo Santiago è una. Bufera nella bufera? Intanto il post piace a oltre 289 mila persone.