Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dal reality al matrimonio a Napoli

ROMA – Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosiha rivisto il fidanzato, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”, che le ha chiesto di sposarlo durante l'ultima diretta del reality.L’ex tronista infatti ha accettato di buon grado la proposta ed aveva già annunciato di aver scelto, col futuro marito, la data delle nozze. Il mistero è stato svelato e sembra che la coppia si sposerà a Napoli a metà aprile del prossimo anno. Come wedding planner si avvarranno, forse, dell’ex nemica (ora amica) e collega isolana Alessia Mancini: “Il matrimonio tra la ex concorrente dell'Isola dei famosi Rosa Perrotta – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - e l'ex corteggiatore di Uomini e donne Pietro Tartaglione adesso ha una data: si celebrerà a metà aprile, a Napoli, il prossimo anno. I preparativi sono iniziati. Come wedding planner si è candidata l'ex collega naufraga Alessia Mancini”.