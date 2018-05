Simone Coccia accusato dalla ex: «Non paghi gli alimenti da mesi per nostro figlio»

di Alessia Strinati

si sta mostrando come persona molto divertente nella casa del. Spiritoso, latin lover, ma innamoratissimo di. In questi giorni però l'dell'inquilino della casa ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al ruolo di Simone come. Coccia ha un figlio, Loris, che vive con la mamma e di cui ha anche parlato in un confessionale, ma secondo la donna non sarebbe un padre presente.Barbara D'Urso, durante Pomeriggio 5, riporta le parole di Barbara Ippoliti che afferma rivolgendosi a Simone: «Non hai mai versato un euro per nostro figlio, dovresti dare 300 euro al mese per la sua crescita ma non lo hai mai fatto. Io non mi sono arresa e sono riuscita a trovare un lavoro in un call centre, è precario ma tengo duro altrimenti non saprei cosa dare da mangiare a mio figlio». Le parole della ex di Coccia sono molto forti: «Quando ti chiedo i soldi mi rispondi che non li hai perché non hai lavoro, questo perché continui a desiderare di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma perché non ti trovi un lavoro vero?».Poi la Ippoliti continua: «Mi chiedo se hai mai parlato di noi alla tua compagna, Stefania Pezzopane, non so se lei è a conoscenza di tutte queste cose». Poi in conclusione parla del figlio: «Loris ti ama, ti segue sempre al Grande Fratello e dice che da grande vorrebbe essere proprio come te». Barbara D'Urso però specifica che nell'intervista con la Pezzopane lei ha raccontato una versione diversa, dicendo che Simone adora il figlio e che passa molto tempo con lui. Quale sarà la verità in questa spinosa vicenda?