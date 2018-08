Ricky Martin, vacanze romantiche con il compagno in Costa Smeralda

🌅 Un post condiviso da Ricky (@ricky_martin) in data: Ago 12, 2018 at 10:27 PDT

Vacanza d'amore in Costa Smeralda per Ricky Martin, che sul suo profilo Instagram pubblica selfie a iosa con il compagno Jwan Yosef.LEGGI ANCHE Ricky Martin apre le porte della sua nuova villa a Beverly Hills Dopo Jennifer Lopez a Capri anche il bel cantante portoricano ha scelto l'Italia per le vacanze. Lui e il compagno sono da soli, senza i loro gemelli, e tra una siesta sul lettino e un selfie in spiaggia sembrano molto, ma molto affiatati.