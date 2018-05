Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli, l'affetto su Instagram: «Hai un cuore grande»

Paolo Bonolis sorride nello scatto con Elena Santarelli e il personale dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il conduttore è passato in corsia per fare visita all'amica Elena, il cui figlio Giacomo da mesi è in cura per una malattia. «Grazie Paolo - ha scritto la showgirl su Instagram - oggi hai portato un sorriso a tanti giovani pazienti e alle loro famiglie. Hai un cuore grande grande». Taggata anche Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, anche lei amica della Santarelli. «Sei una donna pazzesca», ha replicato lei su Instagram. Prima di Bonolis era stata l'amica Alessia Marcuzzi ad andare a trovare Elena Santarelli in ospedale: tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato per sostenere la bella Elena nella sua lotta contro la malattia del figlio.LEGGI ANCHE: Elena Santarelli racconta la malattia del figlio: «Giacomo non ha la leucemia» LEGGI ANCHE: ​Alessia Marcuzzi e il messaggio per Elena Santarelli: «Sei una guerriera e Jack un portento»