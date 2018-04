Myriam Catania, un altro figlio in arrivo dopo l'arrivo di Jacques

Le voci sembrano essere confermate: per Myriam Catania è in arrivo un altro figlio. A pochi mesi dalla nascita di Jaques, che a maggio spegnerà la sua prima candelina, nato dalla sua relazione col fidanzato, il pubblicitario francese Quentin Kammermann, la Catania è di nuovo incinta, come lei stessa ha confermato durante la conferenza stampa di Tulipani di Seta Nera - Festival Internazionale del Film Corto a Tema, di cui sarà la madrina.Myriam, ex moglie di Luca Argentero, e Quentin si sono conosciuti due anni fa e ora la Catania è pendolare fra Roma, dove abita e Parigi, dove lavora e risiede il fidanzato.