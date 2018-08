Mara Venier in bilico sul davanzale per pulire i vetri, il video fa il giro del web

di Emiliana Costa

fa preoccupare i fan. La futura conduttrice diha pubblicato un video su Instagram in cui sta pulendo le finestre della sua casa a RomaDetersivo e straccio alla mano, zia Mara strofina accuratamente le superfici e dice: «i». E, incurante del pericolo, accenna ancheo sulle note di una canzone di Vasco.LEGGI ANCHEI fan si dividono tra chi la applaude e chi la rimprovera. «Ma sei pazza, cadi! Non fare queste cose». Tra i "preoccupati", anche una follower eccellente,, che scrive: «Tu sei tutta scema, scendi!».Neanche a dirlo, il video fa il giro del web. E in pochi minuti sfiora le