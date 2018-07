Laura Torrisi a Castelluccio di Norcia, ma la foto scatena l'ira del web

Una foto di rito nelladi, uno dei centri più colpiti dallo sciame sismico nel Centro Italia, corredata da una citazione di Eleonora Duse. Con questo post su Instagram, però,ha scatenato l'ira di diversi utenti.LEGGI ANCHEIl motivo è semplice: secondo molti utenti, infatti, l'attrice avrebbe calpestato i fiori che compongono la celebrenella Piana di Castelluccio e che da sempre è un simbolo del piccolo centro umbro. Dopo diversi commenti negativi, Laura Torrisi ha chiarito: «Ci sono dei “vialetti laterali” dove è possibile scattare delle foto. È un bellissimo luogo, erano anni che sognavo di passare a visitare questo paese. Purtroppo sono arrivata tardi. Tanto rispetto per le persone che stanno cercando di rialzare questo luogo bellissimo».Non tutti, però, sono rimasti convinti dalla spiegazione dell'attrice. Un utente, ad esempio, ha rincarato la dose: «Si vede chiaramente che non ti trovavi su un vialetto, ma in mezzo al campo, come fanno molti che contravvengono ai divieti per fare i fighi con dieci like».