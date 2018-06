Laura Torrisi, niente crisi con Luca Betti: messaggi d'amore sui social

Risponde con un messaggio d’amore alle voci di crisi col fidanzato. Secondo “Spy” infatti l’ex gieffina e attrice era in rotta col pilota Luca Betti per via del suo carattere chiuso e la sua professione, che lo costringe a girare il mondo.Si parlava di un ritorno di fiamma col suo ex,, papà della figlia Martina, Laura invece ha deciso di pubblicare una foto dal social assieme al compagno che riprende le celebri frasi d’amore fra Jack e Rose di “Titanic”, seguita dalla didascalia: “Jack: dove la porto signorina?; Rose: su una stella!; #ioete #sempreecomunque #❤️”.