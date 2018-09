Noto in tilt per i Ferragnez. Ma i ristoratori: «Per noi poco lavoro»

di Veronica Cursi

dal nostro inviato NOTO - Noto, o meglio: the place to be, il posto dove bisogna esserci. Soprattutto in questi due giorni in cui la capitale del barocco siciliano, che nulla ha a che vedere di solito con l'andirivieni vippaiolo di Porto Cervo o Formentera, si è trasformata nel palcoscenico del matrimonio show più atteso dell'anno: quello tra Chiara Ferragni, la blogger italiana studiata persino ad Harvard, e il rapper Fedez, meno di 60 anni in due e oltre 20 milioni di follower. Cantanti, webstar mondiali,...