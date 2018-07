Emma Marrone nel mirino, i follower la criticano e lei risponde a tono: «Non vi si regge»

Doveva essere solo un caffè, invece si è scatenata la polemica. Emma Marrone ha condiviso una foto del piano cottura con la macchinetta ma qualcuno ha avuto da obiettare sulla pulizia della cucina. E lei però ha risposto subito per le rime: «Volevo dire a tutte le signorine Rottermaier che la cucina è la mia e la lavo quando mi pare. E penso anche a tutte quelle donne che non cucinano per non sporcare. Ogni tanto siate leggere per favore, perché veramente non vi si regge».