Al Bano-Lecciso, ma davvero Romina non c'entra?

Lui e Lei insieme. Si sposano. Felicità. Poi Lei se ne va in America. Nostalgia canaglia. Arriva un'altra lei. Che lui non sposa ma torna il sole. Poi però va via anch'essa. Ma ritorna. Ricominciamo. E tutto procede come prima, finché un giorno non ritorna pure la prima. Il ballo del qua qua. A quel punto tutto si complica. Lui non chiarisce. Le due - che non si sono mai amate - si punzecchiano. Fino a quando la seconda se ne va sbattendo la porta. É davvero finita la storia d'amore tra Al Bano e Loredana Lecciso? La separazione è tutta colpa di Romina?



«Ognuno ha le sue colpe», parla alla nazione Al Bano in diretta tv, e lo fa come il discorso del presidente di fine anno intervenendo a Storie Italiane di Eleonora Daniele. «Anche io ho avuto la colpa - prosegue - di mettermi con una ragazza che si chiama Loredana, e ho avuto quella di mettermi con una ragazza che si chiamava Romina, con tutto quello che è successo».



Non c'è niente da fare, sembra una sentenza: i panni sporchi della vita sentimentale di Al Bano continuano a essere lavati in tv. Da l'Isola dei Famosi a oggi, ore e ore a parlare del triangolo d'oro con al centro lui. Il cantante ha spiegato la situazione con Loredana Lecciso mediante un acuto dei suoi, telefonando alla Daniele in diretta su Raiuno e precisando che lui e lei si sono già chiariti: «Questa è una storia italiana che ci sta bene in mezzo alle Storie Italiane, ma usa un bel punto esclamativo con la parola Fine».



Ma la parola fine non ci sarà mai in questa storia tutta italiana. Eleonora Daniele ha incalzato, da buon giornalista che ha fiutato la notizia: vi siete lasciati con Loredana sì o no? È la domanda che tutti a casa (e non solo) si sono posti. E finalmente Al Bano ha ribadito: «La signora Loredana se n'è andata nel mese di dicembre per fatti suoi scaricando la responsabilità su me e Romina, ma la colpa non è nostra». Il cantante ha sottolineato che «Nel 2017 ha voluto un incontro con il mio avvocato e il suo avvocato e abbiamo già deciso come mettere fine al nostro rapporto. Ha voluto stabilire la fine, stabilendo tutto quello che c’era da stabilire. Lei sa bene il motivo per cui è andata via a dicembre. Ci sono delle cose gravi all’origine di cui non voglio parlare». Amen.



Finalmente una schiarita, quasi in mondovisione: si sono lasciati. Ma ecco che... squilla il telefono: è Loredana! Che fa torna? Qui ci vuole Ancora di Eduardo De Crescenzo.

Lei cerca di divincolarsi e con toni distensivi dice: «Mi dispiace fare queste cose d’impulso ma devo difendermi come donna e come madre. Voglio un gran bene a quest’uomo soprattutto in questa fase così delicata della sua vita. Gli dico aiutiamoci». Ma Al Bano è seccato: «So cosa significa vivere con lei. Grazie a Dio, ora, i figli sono cresciuti, voleva il matrimonio ma sono successe cose che lo hanno impedito. Vi lascio alla Lecciso» e mette giù la cornetta. È davvero finita? Mah. Chissà. Appuntamento alla prossima diretta. L'unica cosa certa è la maturità dei figli, di ambo le coppie, che si vogliono bene. Almeno loro sanno come ci si comporta all'interno di un triangolo.



Complimenti a Eleonora Daniele per lo scoop. Del resto per due giorni (fin dal Sabato Italiano, bombardato dall'attentato in Gemania) ha tenuto in caldo l'argomento. Tra i due suoi programmi c'è stato il tenero ballo di Al Bano e Romina a Milly Carlucci. Ha fiutato bene che prima o poi qualcuno sarebbe scoppiato, portando a galla la verità. Ovviamente, il notizione è stato ripreso e cavalcato anche da La Vita in diretta e da Barbara d'Urso.

