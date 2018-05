Curata e salvata, la tartaruga ferita da un'elica torna in mare

È salva per miracolo l’esemplare di tartaruga Caretta Caretta che si è spiaggiata sulle coste laziali dopo essere stata ferita dall’elica di una barca. Ritrovata da un gruppo di pescatori e trasportata d’urgenza dalla Capitaneria di Porto al “Pronto Soccorso del Mare”, il servizio attivo dal 2015 all’interno del Parco Marino Zoomarine che opera attraverso “Zoomarine Trust Onlus”, l’ente giuridico autonomo, senza fini di lucro, dedicato alla formazione, alla ricerca scientifica in ambito internazionale, alla salvaguardia delle specie a rischio e appunto al soccorso.



Veterinari e biologi hanno prestato i primi fondamentali controlli, con relativi trattamenti sanitari, e affidato poi la tartaruga al Centro Ricerche Tartarughe Marine Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Portici (Napoli) per il completo recupero. L’ennesimo incidente, avvenuto per fortuna senza gravi conseguenze, pone nuovamente l’accento sui numerosi pericoli che vedono quotidianamente protagonisti gli animali marini.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA