Trova pitbull denutrito e coperto di bruciature, gara di solidarietà per salvarlo

Un uomo salva un cane denutrito e ricoperto da ustioni e ferite. Un addetto alla manutenzione di appartamenti in Georgia ha trovato in una casa un pitbull grigio, ridotto pelle e ossa. Voleva fare qualcosa per salvare l'animale, ma quando si è rivolto alle autorità si è sentito rispondere: non puoi prendere il cane, potrebbe essere considerato un furto.



L'uomo ha contattato l'ufficio controllo degli animali, che ha lasciato alcune notifiche sulla porta del proprietario.

Una mattina, l'addetto alla manutenzione ha visto che il cane era stato lasciato fuori in una cassa chiusa. Il segnale che il proprietario non voleva più tenere l'animale. Il cucciolo è stato portato di corsa all'Ospedale degli animali di Grayson. « Quando è arrivato quassù piangeva, era incredulo » , ha detto uno dei soccorritori. « Ha salvato la vita di questo cane. Questo è il peggior abuso che abbia mai visto.



« È così dolce e amorevole che tutto quello che vuole è baciarti » . Il cane è stato chiamato "Mikey" dall'uomo che lo ha salvato. Pesava 24 chili quando avrebbe dovuto pesare circa il doppio, era coperto da bruciature e ferite. « Non ha abbastanza forza per stare in piedi e sembra uno scheletro ambulante » , ha detto il veterinario, dottor. John Tolliver.



Quattro giovani donne - Annabelle, Ari, Addie e Rylee - appena hanno conosciuto la storia del cucciolo hanno offerto un assegno per curare Mikey scatenando una gara di solidarietà per salvare il cane.

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:12



