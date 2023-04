Si sposano a Venezia, poi moglie e marito si siedono sulla fondamenta e mangiano un panino: la storia incredibile

Sposi a Venezia, con banchetto sui gradoni. Impossibile che non facesse discutere, che non causasse reazioni di tutti i tipi. Ma che su Facebook partisse la gara per dare un titolo alla fotografia comparsa ieri nei social, era un po' più imprevedibile. Lo scatto riprende due giovani sposi che, dopo essere convolati a nozze, hanno deciso di banchettare sui gradini di una fondamenta con un panino, sotto gli occhi di un vigile del fuoco che passava di lì con il motoscafo.

Scatta la "gara" La foto - tra apprezzamenti, commenti simpatici e parole di chi ci ha letto l'ennesimo sfregio a Venezia - ha ovviamente fatto parlare di sé. E nella pagina Facebook nella quale è stata postata, si è scatenata una gara (ironica) alla caccia del titolo giusto che rendesse merito all'immagine dei due sposi affamati.