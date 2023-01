Viaggio di nozze per le Maldive rovinato. «Una puzza orribile in aereo, una signora è rimasta scalza per 10 ore»

Viaggio di nozze per le Maldive rovinato per una coppia di sposi. «Questa signora qui si è appena tolta le scarpe. Non siamo ancora decollati», si è lamentato Mol, che vanta quasi 2.000 follower su TikTok. «E i suoi piedi sono così puzzolenti. Ha un cattivo odore. Saranno dieci ore dure». Hannah Charlotte Mol ha condiviso una clip del suo viaggio in aeroporto, che ha ottenuto oltre 269.000 visualizzazioni da quando è stata caricata su TikTok questa settimana.

Viaggio di nozze rovinato



La coppia è arrivata presto per il check-in, non vedeva l'ora di salire a bordo del tanto atteso volo per festeggiare il matrimonio: ampio spazio per le gambe, succo d'arancia e un cuscino, una coperta e un beauty case, tutto gratuito. Ma gli sposi sono rimasti sconvolti quando hanno sentito l'odore dei piedi di una donna dall'altra parte del corridoio. Con loro grande sgomento, si era tolta le scarpe per il massimo relax.

«Questa signora qui si è appena tolta le scarpe. Non siamo ancora decollati», si è lamentato Mol, che vanta quasi 2.000 follower su TikTok. «E i suoi piedi sono così puzzolenti. Ha un cattivo odore. Saranno dieci ore dure».

In tutto il video, gli sposi in luna di miele mostrano le prelibatezze dell'aereo e i pasti di lusso che hanno ricevuto seduti per la classe premium economy.





I commenti dei social

Alcuni utenti, tuttavia, hanno accusato la scelta dei due sposini sui posti a sedere scelti, chiedendo perché non si sono concessi il lusso della prima classe per il loro viaggio irripetibile.

«Immagino che speravi in ​​un upgrade al momento del check-in», ha scattato un utente irriverente, a cui la sposa arrossita ha risposto: «Sarebbe stato carino, ma non l'abbiamo chiesto». «Chi non vola in prima classe se è la tua luna di miele? Non capisco mai perché le persone viaggino in economia», ha rimproverato un altro.

«Ignora gli odiatori. Tutto ciò che conta è che voi due vi siate divertiti», ha consigliato un gentile spettatore.

Altri spettatori si sono hanno celebrato la coppia felice ma in molti non hanno resistito a parlare di....piedi: «Oddio. I piedi puzzolenti sono proprio una cosa che mi infastidisce», ha commentato un utente.