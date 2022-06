Russia, i McDonald's si chiameranno Vkousno i totchka. «Nessuno dei 51.000 dipendenti perderà il posto»

McDonald's cambia nome in Russia e questa volta c'è quello ufficiale . La comunicazione è stata data dal direttore generale del gruppo russo Oleg Paro‹ev, mentre il proprietario, Alexandre Govor, ha assicurato che i 51.000 ex dipendenti di McDonald's in tutta la Russia manterranno il loro posto di lavoro. Gli ex ristoranti di McDonald's in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo sono stati ribattezzati «Vkousno i totchka», ovvero Delizioso e basta. Il marchio McDonald's abbandona così ufficialmente la Russia dopo oltre 30 anni in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

