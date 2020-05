Stati Uniti, un party in piscina nonostante l'emergenza Covid-19

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

Il video postato su Twitter dal giornalista Scott Pasmore ha superato le 15 milioni di visualizzazioni. Il motivo è chiaro, un party in piscina nel pieno dell'emergenza Coronavirus ha sconvolto molti americani. La festa si è tenuta nel lago di Ozarks, nel Missouri, dove tantissime persone si sono ritrovate per "festeggiare" così il Memorial Day Weekend. In alcuni stati americani sono state allentate le misure per il lockdown causato dal Covid-19.