Notizie del giorno di lunedì 25 ottobre in tempo reale: cosa accade in Italia e nel mondo

Lunedì 25 Ottobre 2021, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 12:06

Notizie del giorno in tempo reale di lunedì 25 ottobre 2021. Dalla politica all'economia, dallo sport agli spettacoli, tuttre le news in un'unica pagina con il rimando a tutti gli approfondimenti sul sito del Messaggero. Ecco i temi principali della giornata ora per ora:

Notizie del giorno, cosa succede in Italia e nel mondo

Ore 12.03. Morto James Michael Tyler, il Gunther di "Friends" - È morto all'età di 59 anni James Michael Tyler, l'attore che ha interpretato Gunther nella serie cult "Friends". Lottava dal 2018 con un cancro alla prostata, giunto ormai al quarto stadio, che gli aveva impedito di partecipare all'ultima reunion del cast. Secondo quanto riporta il sito statunitense Tmz, Tyler si è spento domenica 24 ottobre nella sua casa a Los Angeles. Qui ----> la notizia completa

Ore 11.13. Vaccino, richiamo per gli 1,4 milioni di J&J - «Il vaccino Johnson & Johnson è uno dei vaccini a vettore adenovirale, come quello di AstraZeneca, monodose. È di queste ore la notizia che è in corso un processo di revisione da parte di Fda e successivamente ci sarà certamente anche da parte di Ema, qualora arrivassero indicazioni, come è largamente possibile, di somministrare una seconda dose: un vaccino Rna messaggero avrebbe anche il vantaggio di genere una risposta immunologica anche migliore», come Pfitzer o Moderna. Qui ----> la notizia completa

Ore 10.15. Mietta positiva al Covid: «Non sono una no vax» - Ospiti in quarantena, concorrenti con il Covid, Ballando con le stelle che elimina temporaneamente Mietta unica tra i ballerini a non dichiararsi vaccinata - e Fabio Fazio che ieri si collega ieri in remoto con Ed Sheeran, atteso a Che tempo che fa ma positivo al tampone. Giornata difficile ieri in Rai per il caso della cantante pugliese, fisicamente assente dalla puntata di sabato scorso (3.716 mila spettatori e 22,33% di share), perché risultata positiva al Covid dopo il tampone imposto dall'azienda (uno ogni 48 ore per il necessario green pass, come dispone la legge dal 15 ottobre). Qui ----> la notizia completa

Ore 9.23. Morta in Trentino mentre faceva “bouldering” - Dramma in Trentino. Elena Pellegrini, 26 anni, è morta in Val Daone mentre era con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava poco a monte del lago per praticare bouldering, l'arrampicata su grossi massi rocciosi, quando si è allontanata temporaneamente dal gruppo senza più fare ritorno. Qui ----> la notizia completa

Ore 8.30. Maltempo, Sicilia in ginocchio: trovato il corpo dell'uomo disperso - È stato trovato il corpo dell'uomo, di 67 anni, disperso ieri sera con la moglie a Scordia, centro della Piana di Catania colpito da un nubifragio. Era in un agrumeto distante dal luogo nel quale era erano stati visti l'ultima volta, in contrada Ogliastra. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Catania. Qui ----> la notizia completa