"Sposa dell'Isis" lascia morire di sete una bambina: condannata a 10 anni di carcere

Lunedì 25 Ottobre 2021, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 15:07

L'accusa è di quelle che inorridiscono: ha lasciato morire di sete una bambina. Una donna tedesca, convertita allo Stato islamico, è stata condannata a dieci anni di carcere perché, come "sposa dell'Isis", ha lasciato morire di sete una bambina della minoranza yazida in Iraq.

La donna, ora tornata in Germania e identificata solo come Jennifer W., è stata riconosciuta colpevole dal tribunale di Monaco di appartenenza a gruppo terroristico all'estero, aiuto e complicità in tentativo di omicidio, tentato crimine di guerra e crimini contro l'umanità.

Sposa dell'Isis

La trentenne, originaria della Bassa Sassonia, era partita per l'Iraq dopo aver aderito allo Stato Islamico. Secondo la procura federale non è intervenuta quando il marito jihadista ha incatenato una bambina yazida in un cortile in Iraq, lasciandola morire di sete. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa aveva sostenuto una pena massima di due anni per appartenenza allo Stato Islamico.

La procura l'aveva accusata di essere rimasta «a guardare senza fare nulla» contro le torture inflitte alla piccola dal suo ex marito, in carcere e Francoforte. Da quanto riportano le agenzie, la bambina era stata messa vicino ad una stufa e lasciata morire di sete.