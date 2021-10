Pillola contro il Covid, Ema avvia analisi sul farmaco Merck: potrebbe essere la prima in Ue

Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 12:50

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha avviato una revisione continua per Molnupiravir, il farmaco antivirale orale sperimentale per il trattamento di Covid negli adulti. Lo ha annunciato l'azienda farmaceutica MSD - nota come Merck negli Stati Uniti e in Canada - e Ridgeback Biotherapeutics. Se sarà concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio dalla Commissione europea, affermano le aziende, Molnupiravir potrebbe essere la prima pillola antivirale per il trattamento del Covid-19 nell'Unione europea.

APPROFONDIMENTI FINANZA Merck chiede autorizzazione d'emergenza a FDA COVID Rezza: «Dobbiamo essere pronti a nuova epidemia... COVID-19 Vaccino, richiamo per gli 1,4 milioni di J&J: verso una...

Covid, pillola Merck: a che punto è il processo di autorizzazione? La prossima settimana approda all'Ema

USA, Merck chiede autorizzazione d'emergenza a FDA per pillola anti-Covid