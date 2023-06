Manchester City, il figlio di Phil Foden a soli 4 anni è già una star su Instagram: un milione di followers in 24 ore

Ronnie Foden, 4 anni, figlio del 23enne attaccante del Manchester City Phil Foden, è già una celebrità sui social: lo scorso 12 giugno è comparso per la prima volta su Instagram e ha guadagnato oltre un milione di followers nel giro di appena 24 ore.

Il bimbo ha preso parte attivamente ai festeggiamenti per la vittoria della Champions League (e del "Treble"), conquistata da papà e compagni lo scorso 10 giugno nella finalisssima contro l'Inter, a Istanbul, ed è stato immortalato più volte accanto alla coppa e ai giocatori festanti. Per i tifosi dei citizens è già diventato una mascotte, con tanto di soprannome: "The Dude" (trad. "il ragazzo") o "El Wey".

Gli scatti di Foden Jr

Come riferisce il Mirror, a gestire l'account del piccolo Ronnie è il padre Phil.

Sono due per ora i post pubblicati dall'attaccante. Nella prima foto il classe '2000 porta sulle spalle il figlio che dà il cinque ai tifosi nel tunnel per gli spogliatoi dello stadio olimpico Atatürk di Istanbul, con la didascalia: "El wey è arrivato".

La seconda foto caricata mostra padre e figlio sul terreno di gioco in compagnia dell'ex attaccante argentino Sergio Aguero, il miglior marcatore della storia del Manchester City, ora ritirato. L'ex numero 10 del club era giunto in Turchia per assistere al match dalla tribuna. «Un giorno che ricorderò per sempre», recita la didascalia del post.

Attualmente Phil e Ronnie Foden si stanno godendo le vacanze, prima che l'attaccante dei citizens partirà per la tounée estiva con il resto della squadra, per preparare la nuova stagione. Con loro c'è anche la madre del piccolo, partner di lunga data di Phil: si tratta dell'ex nuotatrice Rebecca Cooke, connazionale e coetanea del calciatore.