Kate Middleton incinta del quarto figlio? Arriva la conferma della piccola Charlotte

Kate Middleton incinta del quarto figlio, ed è una bambina. La conferma arriva dalla piccola Charlotte. I rumors della quarta gravidanza della moglie del Principe William non accennano a diminuire, ma questa volta non si tratterebbe di un semplice pettegolezzo. Perchè la "voce" arriva direttamente da un membro della famiglia reale.

Fiocco rosa a casa Windsor. dopo George, Charlotte e Louis, Kate Middledon è in attesa del quarto bambino. A confermare un rumors in circolazione da diverso tempo, sembra essere stata la principessina Charlotte. Stando a quanto riportato dal magazine New Idea, la dolce principessina avrebbe detto ai compagni della sua scuola: «Mummy is having another girl», ovvero «Mamma aspetta un'altra bambina».



A sentire Charlotte mentre parlava con i compagni di scuola una delle insegnanti di sostegno che avrebbe poi riferito la notizia al magazine.

Ad aumentare i sospetti di una quarta gravidanza di Kate Middleton, una delle ultime uscite della Duchessa di Cambridge in occasione dell’inaugurazione del suo giardino “Back to Nature” con un abito a fiori di Emilia Wickstead da cui in tanti hanno notato un pancino sospetto. Per ora nessuna conferma dalla casa reale.

