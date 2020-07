Coronavirus, Jennifer Aniston pubblica la foto di un amico intubato: «Mai avuti problemi, questo è il Covid»

Jennifer Aniston in prima linea contro il coronavirus. L'attrice americana ha pubblicato su Instagram la foto di un suo amico intubato, in ospedale, dopo aver contratto il Covid-19. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i suoi follower sui reali pericoli del virus. Nella didascalia del post Jennifer Aniston scrive: «Questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, non ha mai avuto problemi di salute. Questo è il Covid. Questa è vita vera».

LEGGI ANCHE Meghan Markle sogna Brad Pitt per il ritorno sul set, ma Jennifer Aniston si oppone: «Voleva sposarlo, poi ha incontrato Harry»

L'attrice, inoltre, già da diverso tempo è impegnata in una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo delle mascherine. E scrive: «Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter superare tutto questo. Se vogliamo che questa pandemia finisca (e lo vogliamo giusto?), facciamo la cosa giusta. L’unica cosa importante da fare è indossare la mascherina». In conclusione, Jennifer Aniston rassicura tutti sulle condizioni di salute del suo amico, perfettamente ristabilitosi dopo aver contratto il coronavirus ad aprile: «Pensate solo a chi ha già sofferto per questo orribile virus. Fatelo per la vostra famiglia. E soprattutto per voi stessi. Il Covid colpisce tutte le età. Kevin, grazie a Dio si è quasi ripreso ora. Grazie a tutti per le vostre preghiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA