Mascherine, i dispositivi di protezione anti-contagio

Le mascherine sono un dispositivo di protezione diventato d'uso comune per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le mascherine, infatti, consentono di limitare la diffusione del virus per via aerea. Esistono diversi tipi di mascherina, con funzioni, efficacia e finalità differenti. Le mascherine chirurgiche sono un dispositivo medico monouso e servono per proteggere gli altri dalla diffusione del virus. Le mascherine FFP2 e FFP3 sono dispositivi di protezione individuale che permettono di proteggere se stessi e gli altri, considerate particolarmente efficaci nel limitare la diffusione del virus.

