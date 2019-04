New York mette al bando gli hot dog per combattere i cambiamenti climatici

Rivoluzione hot dog in salsa americana. Il sindaco Bill de Blasio ha approvato un pacchetto green da 14 miliardi di dollari per combattere i cambiamenti climatici. Contro i cambiamenti climatici, quindi, New York è pronta a sacrificare anche il suo famoso hot dog. Il piano ha l'obiettivo di eliminare la carne lavorata e di tagliare del 50% l'acquisto di carni rosse destinate alle strutture statali della città, tra queste scuole e ospedali. La Grande Mela è la prima nel paese a prendere misure così drastiche per tagliare il consumo di questo tipo di carni. Nel 2015 l'Organizzazione mondiale per la sanità ha classificato le carni 'processatè tra i cancerogeni. Salsicce, hot dog, bacon (pancetta) sono tutti fatti con carni lavorate. Il piano di de Blasio mira a ridurre le emissione di gas del 30% entro il 2030.



Now eating a hot dog in New York will be an act of civil disobedience & protest against @NYCMayor @BilldeBlasio & his killjoy fascism: NYC To Ban Hot Dogs and Processed Meats To Improve Climate https://t.co/7UEUtkQvWw

— Scott St. Clair (@PiperScott1949) 24 aprile 2019