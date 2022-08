Hilary Clinton supporta la premier finlandese dopo le polemiche: «Continua a ballare Sanna»

Hilary Clinton interviene a favore della premier finlandese Sanna Marin, dopo che era stata investita dalle polemiche per un video in cui si divertiva e ballava a una festa. Filmato che aveva portato alcuni a ritenere che fosse sotto l'effetto di stupefacenti, tanto che il primo ministro della Finlandia aveva poi deciso di sottoporsi al test (risultato negativo).

Sanna Marin, foto in topless delle amiche nella residenza presidenziale: nuova bufera sulla premier finlandese

«Come ha detto Ann Richards, "Ginger Rogers faceva tutto quello che faceva Fred Astaire. Solo che lo faceva al contrario e con i tacchi alti". Ecco me a Cartagena mentre ero lì per una riunione come Segretario di Stato. Continua a ballare, Sanna Marin».

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."



Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.



Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022