Sanna Marin è nata a Helsinki nel novembre 1985 ed è stata cresciuta dalla madre e dalla sua compagna, in una famiglia omogenitoriale. Quest'anno compirà 37 anni, ma è stata eletta come primo ministro quando ne aveva appena 34, due anni dopo essersi laureata in Scienze dell'Amministrazione. In politica ci è entrata nel 2006, iscrivendosi al partito della gioventù socialdemocratica. Nel 2012 è diventata presidente del consiglio comunale della città di Tampere.

Nel 2014 è diventata secondo vicepresidente del Partito Socialdemocratico Finlandese e primo vicepresidente nel 2017. È entrata nel parlamento finlandese nel 2015, il 6 giugno 2019 è diventata ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni. Marin è stata eletta ministro capo della Repubblica finlandese il 10 dicembre 2019, diventando il più giovane in carica nel mondo. Il suo "record" è stato poi battuto dal premier austriaco Sebastian Kurz.