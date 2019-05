Ultimo aggiornamento: 19:36

Si celebrerà domenica la Giornata Mondiale della Risata per la Pace nel mondo , istituita dal medico indiano Madan Kataria, fondatore nel 1995 del movimento internazionale dello Yoga della Risata. Salute, Felicità e Pace, questa la missione della rivoluzionaria pratica e la ragione per cui ogni prima domenica di maggio vengono organizzate tante iniziative in tutto il mondo, in cui creare una coscienza globale di fratellanza grazie alla Risata, linguaggio universale che tutti sono in grado di parlare. In Italia ci si ritrova all’aperto nei parchi per leggere la lettera del dottor Kataria e celebrare con una sessione. Tra gli appuntamenti, da ricordare presso Villa Baruchello, a Porto Sant’Elpidio (FM), nelleMarche, l’evento YoRido Ride, un’intera giornata all’insegna della gioia, che nel pomeriggio prevede workshop dinamici con una mega-sessione aperta a tutti. L’evento sarà a cura dell’Associazione YoRido, con il patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio.Ridere fa bene, come sostengono ormai gli scienziati di tutto il mondo a partire da Lee Berk (Loma Linda University, California), che ne ha dimostrato l’inconfutabile valore terapeutico. Con lo Yoga della Risata si sceglie di farlo combinando esercizi di risata diaframmatica alla respirazione profonda dello yoga. Si scatena così una produzione biochimica dall’effetto antidepressivo e ansiolitico, che migliora l’umore e allevia lo stress, purché si rida per 10-15 minuti, e innumerevoli altri benefici quali ad esempio aumento della respirazione, quindi dell’ossigenazione e dell’energia, così come incremento delle difese immunitarie e della circolazione del sangue. La scienza ha infatti dimostrato che il fisico non distingue tra risata spontanea e autoindotta, che diventa poi autentica per l’effetto contagio dei neuroni specchio e della giocosità sperimentata durante la sessione. Inoltre, lo Yoga della Risata favorisce le relazioni, riconosciute dalla stessa scienza come imprescindibili per la felicità.