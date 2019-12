Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati, lei su Instagram: «Sofferenza immensa mi ha fatto crescere»

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. La coppia molto amata sarebbe arrivata al capolinea, anche se la notizia non sembra arrivare come un fulmine al ciel sereno per i fan che già da qualche settimana avevano notato come nessuno dei due comparisse più nelle stories e nei post dell'altro. Che ci fosse aria di crisi era venuto il sospetto, ma ora Diana spiega come sono andate le cose.

Diana Del Bufalo in lacrime: «Assecondo i momenti di sconforto». E Paolo Ruffini rompe il silenzio

Diana del Bufalo in lacrime su Instagram: «Non è un periodo facile»

L'ex concorrente di Amici, oggi attrice e cantante stimata, ha spiegato la situazione tra lei e Paolo in un post su Instagram dove ha raccontato a cuore aperto ai fan il suo stato d'animo. «Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo». Pare però che le cose tra i due non siano finite bene e a parlarne è la stessa Diana: «Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui.... tanto. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna... per questo, lo ringrazio».



Diana qualche tempo fa aveva raccontato di non stare passando un periodo facile della sua vita, e il sospetto che le cose non andassero bene con Paolo era venuto. Dopo una parentesi di sofferenza però la Del Bufalo sembra pronta a voltare pagina e nel post conclude: «A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso... ascoltatelo».

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA