Di Maio, vacanza da sub in Sardegna con la fidanzata Virginia Foto

Pasqua di vacanza, per il vicepremier Luigi Di Maio. Che è volato in Sardegna con la compagna Virginia Saba per conoscere la famiglia di lei e per regalarsi anche un'immersione nei fondali sardi con tanto di muta da sub e bombole per l'ossigeno. «Buona Pasqua a tutti, state con le persone che vi fanno stare bene e fatele stare bene a vostra volta. Un saluto dagli splendidi fondali della Sardegna! Carica altri commenti», ha scritto il ministro dello Sviluppo economico.

