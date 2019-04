Salvini, polemica per la foto con il mitra postata dallo spin doctor: «Si avvicinano le Europee, siamo armati»

Polemiche, oggi, nella domenica di Pasqua, per un post pubblicato su Facebook da Luca Morisi, il responsabile della comunicazione digitale di Matteo Salvini. Nella fotografia, in primo piano, si vede il vicepremier e ministro dell’Interno con un mitragliatore in mano. «Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? Si avvicinano le Europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano. Ma noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!», è scritto nel post di Morisi. Entusiasti i commenti degli utenti, a corredo dell'immagine: «Non ci fermerà nessuno, abbiamo le spalle larghe».





Ultimo aggiornamento: 13:57

