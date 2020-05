Va in coma per il virus e si sveglia dopo settimane: non sa nulla della pandemia, come in "28 giorni dopo"

Covid-19, una storia incredibile arriva dalla Gran Bretagna e riporta alla mente il film "28 giorni dopo" dove un giovane si risveglia dopo settimane di coma e nulla sa di un virus che ha sterminato la popolazione mondiale. Brian Harvey, un uomo britannico di 69 anni, è stato ricoverato all'ospedale di Bristol il 21 marzo con quello che si pensava fosse un aneurisma. Invece, i test hanno rivelato che l'uomo aveva contratto il coronavirus e il giorno successivo, a causa del peggioramento delle sue condizioni generali gli è stato indotto il coma. E secondo quanto raccontato da Metro, ha trascorso quattro settimane in stato di incoscienza in terapia intensiva.

