«Virus trasmesso all'uomo dai visoni». Il governo olandese dispone test sugli allevamenti

Hanno istituito test obbligatori a tutti gli esemplari di visoni negli allevamenti per pellicce presenti sul territorio olandese. Le autorità dei Paesi Bassi hanno accertato un caso di Covid-19 in un visone e quindi stanno indagando l'ipotesi che il salto di specie del coronavirus potrebbe essere avvenuto tra visone e umano. Per questo in Olanda si stanno prendendo le stesse di misure attivi per i cittadini. Verrà avviata quindi un'operazione di osservazione e contenimento di possibili cluster tra visoni.

Coronavirus Olanda, focolaio in un allevamento di visoni: non si esclude la trasmissione all'uomo



The Netherlands will start check all mink farms in the country for coronavirus after research found a person probably caught it from an infected animal https://t.co/3kFr85oAKp — Bloomberg (@business) May 20, 2020

Sulla base dei nuovi risultati dell'indagine in corso sulle contaminazioni di Covid-19 negli allevamenti di visoni, è probabile che si sia verificata un'infezione dal visone all'uomo. Lo studio pertinente mostra anche che i visoni possono avere Covid-19 senza mostrare alcun sintomo di malattia. Sulla base di questi ultimi approfondimenti, il ministro Schouten per l'agricoltura, la natura e la qualità alimentare e il ministro De Jonge per la salute, il benessere e lo sport prenderanno una serie di misure

«Uno dei dipendenti ha dimostrato di avere somiglianze con il virus trovato dal visone nella stessa fattoria. Sulla base del confronto e della posizione del virus nell'albero genealogico, da questa indagine si conclude che è plausibile che un dipendente di una fattoria di visoni infetti sia stato infettato dal visone», si legge.

Sulla base di queste nuove intuizioni, il Consiglio dei Ministri sta adottando una serie di misure oltre a quelle già introdotte. Lo screening delle aziende di visone è esteso a tutte le aziende che allevano il visone nei Paesi Bassi ed è obbligatorio. Nell'interesse della salute dei dipendenti delle aziende agricole di visone, si specifica che è importante avere una visione d'insieme della situazione di tutte le aziende agricole di visone.

Inoltre «si consiglia ai dipendenti di utilizzare l'equipaggiamento protettivo durante il lavoro. Vi è anche il divieto di visitare le scuderie delle compagnie infette. Il ministro Schouten ha precedentemente istituito un obbligo di notifica per i coltivatori di visoni, i veterinari e le persone degli istituti di ricerca. L'obbligo di denuncia è esteso. Ciò significa che tutti i sintomi che possono indicare un'infezione da Covid-19 nel visone devono essere segnalati al Sistema Sanitario. Per prevenire la possibile diffusione del virus ad altre aziende, in precedenza è stata presa la misura in cui gli animali e il letame non devono lasciare una fattoria infetta».

