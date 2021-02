Capodanno lunare 2021, il 12 febbraio entra l'anno del Bue: tradizione, colori e numeri fortunati

Il 12 febbraio cade il capodanno lunare: in tutto il mondo, milioni di cinesi si preparano a festeggiare una delle più importanti e suggestive festività della tradizione, che si appoggia a un preciso sistema di rotazione dei segni zodiacali. Il ratto, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il maiale, il cane, la scimmia, il gallo, il cavallo, la capra e il serpente: sono queste le 12 costellazioni cinesi che - a rotazione - danno il nome al nuovo anno lunare. Il prossimo 12 febbraio entra l'anno del bue e si concluderà quello corrente, che è stato l'anno del ratto. Di seguito alcune curiosità sulla ricorrenza.

APPROFONDIMENTI IL VIRUS Covid, stretta della Cina per il Capodanno (12 febbraio):... LA FESTA Capodanno Cinese a Piazza del Popolo, Raggi: «Rinsaldiamo i... TECH Gli auguri in cinese di Mark Zuckerberg per il capodanno lunare

Lunar New Year is the most important festival in the Chinese calendar. Don't miss this virtual food & culture tour with traditions, music, stories, and superstitions aimed at making the year ahead lucky and prosperous! 🥟🐂

RSVP by 2/3

Wed, 2/10, 2-3pmhttps://t.co/8x3wPRQIZo pic.twitter.com/Z5z7MfumLJ

— Avenidas (@Avenidas4u) January 31, 2021