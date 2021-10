Biden dal Papa, la faccia dell'interprete diventa virale: il confronto con l'espressione (sconcertata) con Trump

Venerdì 29 Ottobre 2021, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 19:27

A volte è tutta una questione di sguardi. E un sorriso in più (o in meno) può fare tutta la differenza del mondo. Se ne sono accorti in molti sui social, osservando l'espressione della traduttrice presente a Roma nel corso dell'incontro fra il presidente statunitense Joe Biden e Papa Francesco. Elisabetta Savigni Ullman, interprete ufficiale della Casa Bianca, sembra a suo agio, sorride e addirittura scherza con gli interlocutori. La testata statunitense The Recount ha messo a confronto queste immagini, con quelle di un incontro dell'ex presidente Donald Trump con un altro interlocutore italiano (non è chiaro se si tratti del Papa), a cui era presente la stessa traduttrice.

APPROFONDIMENTI LA VISITA Biden, con Francesco nessun cenno all'aborto. «Ma per... VATICANO Foto ROMA Video MONDO Draghi incontra Biden a Palazzo Chigi

L'espressione della traduttrice diventa virale

L'espressione della donna è completamente diversa: quando ascolta il tycoon, prima di tradurre, sembra sconcertata, stupita, a tratti infastidita. Non sappiamo cosa pensi davvero l'interprete della Casa Bianca dei due presidenti americani, ma a giudicare dalle sue espressioni è facile farsi un'idea. Il video in cui i due incontri sono messi a confronto è diventato virale sui social, ottenendo nel giro di poche ore migliaia di like e condivisioni.