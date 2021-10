Biden, con Francesco nessun cenno all'aborto. «Ma per il Papa dovrei continuare a fare la comunione»

Venerdì 29 Ottobre 2021, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 18:39

Aborto no, comunione sì. Novanta minuti di colloquio invece dei 55 previsti dal programma ufficiale, una durata che non ha precedenti. Un incontro prolungato che ha fatto slittare i successivi appuntamenti della giornata, prima con il capo dello Stato Sergio Mattarella e poi col il presidente del Consiglio Mario Draghi. La visita in Vaticano del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden, cattolico praticante, ricevuto da papa Francesco - al loro quarto incontro ufficiale - ha toccato diversi argomenti in un clima cordiale e affettuoso. Tranne uno, come precisano le fonti ufficiali: l'aborto. Il Pontefice, al contario, avrebbe espresso apprezzamento per il sacramento della Comunione onorato dall'illustre ospite.

Biden: posso continuare a ricevere la comunione

Joe Biden, infatti, ha chiarito ai cronisti del pool che lo seguono che l'aborto non è stato tra gli argomenti discussi col Papa. «Abbiamo solo parlato del fatto che era felice che fossi un buon cattolico e che continuassi a ricevere la comunione», ha aggiunto. Una frase quest'ultima che sembra sconfessare quanti, tra i vescovi americani, vorrebbero vietare l'eucarestia ai politici, come Biden, favorevoli alla legge che consente l'interruzione della gravidanza.

La leadership del Pontefice

Il presidente degli Stati Uniti d'America ha parlato chiaramente di «leadership» di Papa Francesco, lo definisce «un guerriero della pace». Passa così anche dal Palazzo apostolico il G20 che si celebra a Roma da domani. Oltre all'incontro con Biden, oggi c'è stato quello con Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, che considera il Papa argentino centrale per la pacificazione con la Corea del Nord e per questo insiste per una sua visita a Pyongyang. Domani sarà la volta dell'indiano Modi, alla guida di uno 'stato-continente' centrale per molti equilibri geopolitici. E questa mattina la voce di Francesco è risuonata ai microfoni della Bbc, che lo evocava fin dalle 6 del mattino come 'special guest', per un appello ai politici che si accingono a partecipare alla Cop26 di Glasgow.

La Comunione: la decisione dei vescovi americani e il nodo-aborto

Ma tornando allo storico incontro di oggi tra il Pontefice e il secondo presidente cattolico americano della storia, non poteva non emergere la questione che vede Biden al centro di un braccio di ferro nella Chiesa americana. Una larga parte dei vescovi vorrebbe negargli la Comunione perché lui è pro-choice, favorevole cioè a lasciare alle donne la scelta sull'aborto. Joe Biden ha detto che il tema non è stato toccato nell'incontro al Palazzo apostolico ma aggiunge: «Il Papa era felice che fossi un buon cattolico e che continuassi a ricevere la Comunione». Una enorme ipoteca, questa, sulla decisione che a metà novembre dovrebbero prendere i vescovi americani nella riunione convocata a Baltimora.

Il riavvicinamento dopo l'era Trump

Il Pontefice non nasconde la simpatia per questo Presidente americano dopo gli anni di Donald Trump dal quale era distante su tutto, dai migranti al nazionalismo, dall'attenzione ai poveri all'uso della religione per fini politici. Nel lungo incontro con Biden (rispetto ai 30 con Trump e ai 50 con Obama) ci sono sorrisi, momenti di commozione e anche battute scherzose.

La commozione nel ricordo del figlio

Il Presidente gli dona una «moneta del comando» e gli dice: «Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto». La moneta ha su un lato il sigillo del Delaware, lo stato di cui Beau Biden, il primogenito morto di cancro a 49 anni, era stato procuratore. «Mio figlio avrebbe voluto che lei avesse questa moneta», ha detto Biden. Poi la battuta per stemperare la commozione: «La tradizione vuole che se al nostro prossimo incontro non l'avrà, dovrà pagare da bere». Quando papa Francesco visitò gli Stati Uniti nel 2015 ebbe un incontro privato con l'intera famiglia Biden per portare loro conforto dopo la morte del figlio dell'allora vice presidente, stroncato da un tumore al cervello pochi mesi prima.

Lo scambio di battute sull'età: 60-65 anni

In alcuni momenti del colloquio i due hanno scherzato sulla loro età, come riporta la Cnn. Biden, 78 anni, ha raccontato a Francesco, 84 anni, una storia sul giocatore pionieristico di baseball Satchel Paige, divenuto il più vecchio debuttante nella storia della Major League e ne ha citato uno dei suoi più famosi aforismi che chiariva il suo approccio verso l'invecchiamento: «Quanti anni avresti se non sapessi quanti anni hai?». «Hai 65 anni», ha risposto il Papa. «Ho 60 anni. Dio ti ama», ha replicato Biden.