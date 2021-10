G20, Biden a Roma: corteo di blindati, Suv e Jeep “invade” il centro

Corteo di blindati, suv e Jeep per l'arrivo del presidente statunitense Joe Biden e la moglie Jill a Roma per il G20. Un vero e proprio esercito al seguito, con oltre cinquanta vetture. La coppia presidenziale è stata ricevuta oggi da Mario Draghi e consorte. Il corteo ha poi accompagnato l'ingresso del Presidente degli Stati Uniti in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco. Lui viaggiava su una delle due auto presidenziali identiche in testa al corteo e, passando per via della Conciliazione, si è mostrato dietro al finestrino per salutare giornalisti e pellegrini. All'arrivo nel Cortile di San Damaso Biden, che è il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti, si è mostrato molto sorridente.