Amazon, idee regalo per lui e lei: le migliori proposte a meno di 50 euro in vista del Natale

Amazon ha dato il via a una nuova mandata di offerte per celebrare l'avvicinamento al Natale . Le promozioni saranno attive a partire da oggi e proseguiranno fino a domenica 22 dicembre 2019. Già molte marche hanno messo online una marea di proposte in un po’ tutte le categorie merceologiche. Il sito di shopping online più famoso del mondo, infatti, ha aperto da alcuni giorni il “Negozio di Natale”, un'ampia vetrina in cui è possibile trovare i regali per un amico o una persona cara. Non solo tecnologia e hi-tech, ma anche capi d'abbigliamento alla moda o Smartbox per soggiorni indimenticabili tra relax e delizie di lusso. Ecco le migliori offerte in vista del Natale 2019.

Amazon, le offerte e le migliori promozioni di Natale in tutte le categorie

Amazon, Natale 2019: le migliori offerte di oggi per lo shopping online



Orologio da Donna Cluse. Elegante orologio analogico con movimento al quarzo e resistente all'acqua fino a 30 metri. Materiale del quadrante: metallo.

Portafoglio Donna Guess Aline. Adatto a tutte le esigenze, questo portafogli è realizzato in ecopelle.

Cappello Donna O'Neill. Elegante, raffinato e ottimo per affrontare il freddo invernale.

Borsa New Hiphurray Kipling. Borsa realizzata in materiale sintetico, resistente e impermeabile. Chiusura con cordoncino.

Bracciale con targhetta​ Fossil. Misure: Length: 216 mm; colore principale: bicolore, oro; materiale: acciaio inossidabile; chiusura: coulisse. Spedito nella gift box Fossil.



Orologio Analogico Quarzo Fossil. Elegante orologio in pelle e rersistente all'acqua. Spedito in una bella scatola di latta Fossil da collezione decorata con motivi vari.

Zainetto Love Moschino. Materiale esterno: sintetico; chiusura: clip magnetica; composizione materiale: 100% Pu.

Felpa con Cappuccio e Zip Under Armour. Tessuto unico, ultra leggero, realizzato con tasche interne per intrappolare un maggiore calore senza sacrificare la traspirabilità. Il tessuto elasticizzato in 4 direzioni si muove meglio in ogni direzione.

Anello Donna Tommy Hilfiger. Bellissimo anello in acciaio inossidabile di colore oro rosa

Cappello Schöffel Tenies. Lana di qualità. Morbido pompon in finta pelliccia e calda fascia in pile: 50% lana, 50% poliammide.



Portafogli Tommy Hilfiger. Elegante portafogli realizzato in pelle e foderato in poliestere

Sciarpa Levi's Logo. Calda sciarpa con logo della Levi's. Perfetta per le basse temperature e adatta ad ogni occasione

Cravatta Uomo Selected Homme. Una taglia unica, 100% seta, per occasioni uniche.

Cintura Tommy Hilfiger. Cintura realizzata totalmente in pelle. Resistente ed elegante. L'incredibile offerta fa il resto.

Cappello Armani Exchange. Soffice, trendy, ma allo stesso tempo raffinato.



Felpa Armani Exchange. Una felpa per tutte le stagioni, 100% morbido cotone con sobrio collo a U.

Zaino Calvin Klein. Elegante zaino targato Calvin Klein, adatto per la routine quotidiana. Un occhio, poi, all'ambiente: la composizione del materiale è 100% vegana.

Guanti BOSS - Grifin. Eleganti, raffinati. BOSS non delude mai.

Sneaker New Balance. Scarpe alla moda New Balance. Comode, resistenti e senza tacco.

Camicia Lacoste. La classica camicia Lacoste a un prezzo decisamente conveniente

